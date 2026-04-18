Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yenipazar ilçesine bağlı Aşağıboğaz, Aşağıçaylı ve Tohumlar köylerinde, hayvan hırsızlıkları ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında hayvan çiftlikleri, besihaneler ve hayvan sahibi vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu. Vatandaşlara, özellikle çek ve senet gibi ödeme araçları üzerinden gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılırken, çiftlik ve besihanelerde fiziki güvenlik kontrolleri de gerçekleştirildi. Hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda da bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalarla, bölgedeki üreticilerin güvenliğinin artırılması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, 'Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için jandarma ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her türlü dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karşı dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır' dedi.