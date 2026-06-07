Bilecik'te bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde Atatürk Parkı karşısındaki bir restoranın bacasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kentin her yerinden görülürken, çarşı merkezinde de rahatsız edecek derecede hissedildi. Yangın, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle restoranın bulunduğu apartmana sıçramadan söndürüldü. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.