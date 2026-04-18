Karaman'da bulunan 5 baraj ve 8 gölet ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, kentin tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Karaman'ın yüzde 85 oranında tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden Öztürk, 'Şu anda Karaman'da 5 baraj ve 8 gölet bulunmaktadır. Bu yatırımların büyük bir bölümü 2002 yılından itibaren hükümetimiz döneminde hayata geçirilmiştir. Çiftçilerimizin modern sulama sistemlerini yüksek seviyede kullanması bizim için önemli bir avantajdır' dedi.

'Toplam kapasite 350 milyon metreküp'

Su krizinin ve kuraklığın hissedildiği dönemlerde bu yatırımların kritik önem taşıdığını belirten Öztürk, 'Son iki yıldır İç Anadolu Bölgesi ve Karaman'da kuraklık ciddi şekilde hissediliyor. Ancak yapılan yatırımlar sayesinde bu etki en aza indirilmiştir. İlimizdeki baraj ve göletlerin toplam kapasitesi 350 milyon metreküptür. Yağışların beklenen seviyede gerçekleşmesiyle su kaynaklarımızın tam kapasite çalışması, ürün verimliliğine ve bereketine olumlu yansıyacaktır' şeklinde konuştu.

Sulu tarım alanının 1 milyon dekarın üzerinde olduğunu kaydeden İl Başkanı Öztürk, üreticilerin fayda sağlaması ve su kaynaklarının korunması adına ziraat odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.