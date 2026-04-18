Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birisi olan ve yıllık 3 milyon 500 bini yabancı olmak üzere 10 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla, son yıllarda kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisi ile özellikle Bodrum ilçesinde su sıkıntısı yaşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri yeni su kaynakları arayışını sürdürürken, mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanımı için teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak gece gündüz mesai yapıyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri gelişen teknolojiyi kullanarak su isale hatlarındaki kayıp-kaçak ve patlakları 'akustik dinleme cihazı' ile tespit ediyor. Su patlak ve kaçaklarını hassas dinleme cihazı ile dinleyen ekipler, patlayan ve kaçak olan suyun yüzeye çıkmadığı ve yer altına karıştığı bölgelerde kaçak ve patlakları hassas dinleme cihazı ile tespit ediyor. Akustik dinleme cihazını kullanan ekipler 7/24 görev yaparken, su isale hatlarının bulunduğu bölgelerde sürekli olarak akustik dinleme cihazı ile dinleme yaparak devriye geziyor.

Yılda 400 bin kişinin kullanacağı su geri kazandırılıyor

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Şube Müdürü Görkem Kocabıyık, 13 ilçede yıllık 2 bin 500 arıza tespiti yaparak 350-400 bin kişinin kullanacağı suyun geri kazanımı sağladıklarını açıkladı. Kocabıyık, 'Suyumuz şu anda, Türkiye ve dünya şartlarında çok az olduğu için altın değerinde bizim için. Onu geri geri kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gece gündüz ekiplerimiz isale hatları, terfi hatlarında devamlı çalışmakta. 13 ilçede 2 bin kilometre üzerinde hat tespiti ve 2 bin 500 civarında arıza tespiti yapıyoruz yıllık olarak. Yıllık olarak ortalama 350-400 bin kişinin kullanacağı suyu geri kazanımını sağlıyoruz' dedi.

Sokak sokak gezerek kayıp kaçaklar tespit ediliyor

MUSKİ Şube Müdürü Kocabıyık, kayıp kaçak ve patlak olan hatlarda akustik dinleme cihazı ile yüzeye çıkmayan su patlak hatları ses sinyalleri ile sokak sokak, geceleri de dahil gezerek tespit ettiklerini belirterek, 'Bu işlemleri akustik dinleme cihazı, debimetre, korelatör cihazlarıyla yapmaya devam ediyoruz. Akustik dinleme cihazımız ses sinyalleri ile çalışıyor ve ses ile tespitini yapıyoruz. Yüzeye çıkmayan suyu her yeri, sokak, sokak tarıyoruz. O şekilde tespitini yapıyoruz, işaretliyoruz. Buna bir iş emri modülü açıyoruz. Arıza ekiplerimiz kazıp müdahale ediyorlar. Basınç yönetimi kapsamında gece debilerini kontrol edip, gece debisi yüksek olan yerlere akustik dinleme ekiplerimizi gönderip detaylı çalışmalar yapıp, arızaların tespitini yapıyoruz. Mesai mefhumumuz yok. Gece gündüz arıza olduğu zaman müdahale ediyoruz' dedi.