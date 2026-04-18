Gaziantep'te bakır ustaları tarafından geleneksel yöntemlerle üretimine başlanan bakır taraklar, büyük ilgi görüyor.

Yüzyıllardır insan sağlığına olan katkılarıyla bilinen bakır, modern bilim tarafından da giderek daha fazla değer görmeye başladı. Geçmiş yıllarda günlük yaşamda sıkça kullanılan bakır, bugün de sağlıklı bir yaşamın gizli anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor. Bakır işlemeciliğinin ve sedef kakmacılığının patentini elinde bulunduran Gaziantep'te bakır ustaları, yaptıkları yeni model tasarım ve işlemelerle bakırın trend ürünler arasında yer almasını sağlıyor.

Bakırdan yapılan taraklara büyük ilgi

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası, asırlık bakırcılık mesleğini ayakta tutmak için yeni modeller ve trend ürünler üretmeye devam ediyor. Günümüze ayak uydurmak ve mesleği daha diri tutmak için gelen talepler doğrultusunda yenilikçi bakır ürünler üreten ustalar, geleneksel yöntemlerle bakırdan tarak üretmeye başladı. Geçmişin izlerini günümüze taşıyarak yaşatan ustaların Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası'nın da destekleriyle ürettiği taraklar, büyük ilgi görmeye başladı. Üretimine henüz yeni başlanan bakır tarağı ilk yapan usta ise maharetleriyle adeta erkeklere taş çıkartan Emine Sibel Bakırcı oldu.

Bakır sanat eserine dönüştürülüyor

Ortaya çıkardığı bakır eserlerle ve ustalığıyla erkeklere meydan okuyan Bakırcı, bin bir emekle bakırı işleyerek tarağa dönüştürüyor. Bakırı bir sanat eserine dönüştüren Bakırcı, bakır tarakları ilmek ilmek işleyerek geleneksel estetiği modern dokunuşlarla harmanlıyor. Bakır taraklara hem işlevsel hem de dekoratif bir nitelik kazandıran, her birini el emeği ve göz nuru ile bin bir emek ve zahmetle üreten Bakırcı'nın yaptığı taraklar, büyük ilgi görmeye başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi görüyor

Üzerindeki el işlemeleri ile estetik bir tasarıma sahip olduğu ve sağlık açısından faydaları olduğu için tercih edilen bakır taraklara, daha çok genç kızlar ve kadınlar ilgi gösteriyor. Bakır ustası Bakırcı'nın yaptığı taraklar hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Geleneksel bakır işlemeciliğini daha çok günümüze uyarlamaya çalıştıklarını ve sürekli yeni modeller ürettiklerini ifade eden Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, bakır matara gibi tarağın da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

'Bakır tarak yeni trend ürünümüz'

Bakırdan yaptıkları tarağın yeni nesil bakır ürünlerden olduğunu belirten Açık, 'Ben oda başkanıyım ama aynı zamanda bir bakırcıyım. Bakır ürünlerde benim atölyemden çıkan ürünler. Benim özelliğim model çıkarma ve yeni model geliştirmektir. Su matarasını ben 12 sene önce yaptım. Şimdi ise dünya ile buluşuyor. Bir işte başarılı olmak istiyorsanız yeni model çıkarın ve piyasaya sürün. İşin sırrı bu ve benim bu meslekte 48 yılım var. Ben bu işin çıraklığını, kalfalığını, ustalığını ve başkanlığını yapıyorum. Biz ürün yaparken araştırıyoruz. İnsanlara hangi ürün daha faydalı oluyorsa o işe giriyoruz. Yıllardır su matarasının faydasını anlattık. Şimdi de tarağı anlatıyoruz. İnşallah aynası da çıkacak' dedi.

'Son geliştirdiğimiz modelimiz tarağımız oldu'

Kadın bakır ustası Emine Sibel Bakırcı da ev hanımıyken katıldığı kursta unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliği mesleğini öğrendiğini ve yeni trend ürün olan el işlemeli bakır tarak yaptıklarını belirterek, '10 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Bakır işleme ustasıyım. Bugüne kadar biz bakırı çaydanlıklarda, tencerelerde kullandık. Bakırı daha nasıl kullanabiliriz, nasıl daha başka bir model geliştirebiliriz diye düşündük. Son geliştirdiğimiz modelimiz tarağımız oldu. Bakır tarak üzerinde çok çalıştık ve bakırdan tarak yaptık. Çünkü mevcut taraklar hep plastik veya tahtadır. İnsanların saçları dökülüyor, saç ekme yaygın olunca sağlıklı saç için bakır tarak düşündük, üzerinde çalışma yaptık ve tarağımızın üstüne de süsleme yaptık. Bayanlarımızın ve erkeklerimizin kullanması için bu modeli geliştirdik' şeklinde konuştu.

'Bakır tarağı çok beğendim'

Bakır tarağı çok beğendiğini belirten vatandaşlardan Candan Ekiztaş ise, 'Ben daha önce hep bakır çaydanlık, tepsiler ve şekerlikler görüyordum. Zaten bakırı seven bir milletiz. Dolaşırken ilk girdiğim dükkanda bakır tarak gördüm ve gerçekten hoşuma gitti. Ustalarımızın da anlattığı gibi hem saçtaki elektriklenmeyi önlüyormuş hem de saç diplerini onarıyormuş. Bu şekilde faydaları olduğu için ben de alıp kullanmayı düşünüyorum' diye konuştu.