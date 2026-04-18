ABD pazarında alanında en büyük 4'üncü marka olan CANiK, Florida'daki CANiK USA fabrikasının tam kapasiteye ulaşması ile artan kapasitesinden aldığı güçle yerini sağlamlaştırmak ve yeni hedeflere ulaşmak amacıyla Houston'da düzenlenen NRA Show 2026 fuarına katıldı.

ABD bireysel silahlanma pazarının rotasını çizen NRA Show 2026, bu yıl Türk savunma sanayisinin küresel gücü CANiK'in stratejik hamlelerine sahne oldu. Küresel ateşli silahlar sektörünün en prestijli platformlarından biri olan NRA Show, Texas, Houston'da kapılarını açtı. Tüketici eğilimlerinin ve sektör dinamiklerinin belirlendiği bu kritik etkinlikte Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) iştiraki CANiK, yerel üretici kimliği ve inovasyon liderliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

CANiK'in ABD pazarındaki başarısının arkasında, stratejik bir vizyonla hayata geçirilen CANiK USA tesisi yer alıyor. Florida West Palm Beach'te 70 milyon doları aşan bir yatırımla kurulan ve 2025 yılı itibarıyla üretime geçen tesis, 2026 yılında tam kapasitesine ulaşarak kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Bu hamle, markanın sadece ihracat gücünü artırmakla kalmadı, aynı zamanda yerel üretim avantajıyla ABD iç pazarındaki hakimiyetini güçlendirdi.

Fuarın bu yılki yıldızı, SHOT Show'daki lansmanıyla büyük ses getiren ve sektör otoritelerinden tam not alan PRIME RADIAN oldu. SHOT Show fuarında satış rekorları kıran bu yeni modelin yanı sıra CANiK, susturucu ve optik alanındaki iddiasını da bir üst seviyeye taşıdı. 10 farklı gelişmiş çözümden oluşan CANiK Optik Programı, tabancalardan keskin nişancı sistemlerine kadar uzanan geniş yelpazesiyle profesyonel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

'ABD pazarı, küresel ateşli silah sektörünün kalbini oluşturuyor. Biz de bu gerçekten hareketle ABD pazarını merkeze alan stratejiler, yatırımlara imza attık ve bunların karşılığını fazlasıyla aldık. Bunun sonucunda CANiK olarak ABD pazarında en üst sıralarda yerimizi sağlamlaştırdık. Şimdi hedefimiz, artan üretim kapasitemiz ve müşteri odaklı inovasyonlarımızla daha üst sıralara tırmanmak. Bunun için stratejimize sadık kalarak yeni adımlar atıyoruz. Küresel ticaretteki zorlu koşullara ve tarifelere rağmen, güvenilir marka yapımızla bu süreci bir fırsata dönüştürüyoruz. Houston'daki varlığımız, bu kararlılığın en somut göstergesidir. NRA Show 2026'dan da ABD'deki hedeflerimizi destekleyecek yeni kazanımlarla ayrılacağız.'