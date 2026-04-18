Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Hi-SENS takımı tarafından geliştirilen proje, TEKNOFEST 2024 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında Q1 yayın ve patentle taçlandı.

BŞEÜ, araştırma-geliştirme ve yenilikçilik alanındaki kararlı yatırımlarının somut sonuçlarını almaya devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur ve danışmanlığını yürüttüğü Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Elif Efe'nin yer aldığı Hi-SENS takımı tarafından geliştirilen proje, TEKNOFEST 2024 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Üniversitenin BARUM altyapısı üzerinden sağladığı analiz desteği ve toplam 88 bin TL'lik maddi katkı, bu nitelikli Ar-Ge projesinin güçlü bir şekilde ilerlemesini sağladı.

Zafer Asım Kaplancıklı: 'İzlediğimiz stratejilerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır'

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı yaptığı açıklamada, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizde araştırma kültürünü güçlendirmeye, disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeye ve özellikle öğrencilerimizin büyük organizasyonlarda aktif rol almasını sağlayacak bir ekosistem oluşturmaya öncelik verdik. TEKNOFEST gibi platformlarda elde edilen bu tür başarılar, izlediğimiz stratejilerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hi-SENS takımımızın elde ettiği bu önemli çıktı; planlı destek mekanizmalarının, güçlü altyapı yatırımlarının ve nitelikli insan kaynağına duyduğumuz güvenin bir sonucudur. Yayın ve patent başarısıyla taçlanan bu çalışma, üniversitemizin sadece bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren bir kurum olma hedefinde kararlılıkla ilerlediğini göstermektedir' ifadelerini kullandı.

Öte yandan elde edilen bu başarı, üniversitenin yenilikçi projelere verdiği desteğin meyvelerini verdiğini kanıtlarken, gelecekte çok daha büyük bilimsel ve teknolojik atılımların habercisi niteliği taşıyor.