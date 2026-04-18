Son yılların en yüksek yağışını alan Manisa'da, Demirköprü Barajı'ndaki doluluk oranının artması balıkçıları sevindirdi. Uzun yıllardır yan gelir olarak sürdürülen balıkçılık mesleği bu yıl Köprübaşı ilçesinin balıkçılarının ana kalem gelir kapısı olma yolunda.

Manisa son yılların en yüksek oranda yağışını alarak adeta yağışta rekor kırdı. Gediz Nehri ve nehri besleyen birçok su kaynağının taşması sonucu birçok tarım alanı halen sular altında kalırken üreticiler sezona bereketle başladı. Yağışlar Manisa'nın Demirci ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Barajı'nda olağanüstü bir doluluğa ulaşmasını sağladı. Son yılların en yüksek orandaki doluluğa ulaşan Demirköprü Barajı, Manisa'dan İzmir'in Menemen ilçesine kadar tüm Gediz Ovası'nın su ihtiyacını karşılıyor.

Balıkçılar sezondan umutlu

Uzun yıllardır görülmemiş bir seviye düşüşü yaşayan Demirköprü Barajı da yağışlardan nasibini aldı. Son yılların en yüksek doluluk oranına ulaşan Demirköprü Barajı, balıkçılara da umut oldu. Daha önceleri geçimlerini balıkçıkla sağlayan ancak su seviyesinin düşmesiyle balıkçılığı yan gelir olarak sürdüren Köprübaşı üreticilerinin ana kalem geliri bu yıl balıkçılıktan sağlanması bekleniyor. Balık üremesi ve balıkların beslenmesiyle birlikte Demirköprü Barajı'ndaki balıkların hem sayıca hem de kilogram olarak da verimli olması düşünülüyor. Haziran ayında açılacak sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren balıkçılar ağlarını örmeye ve teknelerindeki eksiklikleri tamamlamaya başladı.

30 yıldır balıkçılık yapan ve ilçedeki balıkçılar için ağ ören Mehmet Kır, bu yıl hem kendisine hem de diğer balıkçılar için ağ örmeye başladı. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamayı hedefleyen balıkçı Mehmet Kır, 'Bu sene barajımız dolmak üzere. Doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Güzel bir sezon olmasını kooperatifimizin güçlenmesini istiyorum. 15 yıl öncesine kadar sezonlarımız kötü geçiyordu. Yüzde 60 oranındayken balıkçılarımız ekmek yiyebiliyordu. Bu sene de barajın dolmasıyla balıkçılarımız için güzel bir sezon olacaktır diye düşünüyorum. Ağlarımızı örmeye başladık. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yayın pinterlerimizi de hazırlıyoruz. Avcı arkadaşlarımıza bol bereketli bir sezon dilerim' diye konuştu.

'Balıkçılık yeniden ana kalem gelir kapısı olacak'

Bu yıl balıkçılığın iyi bir sezon yaşayacağını belirten Köprübaşı Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Ramazan Uysal, 'Bu sene yağışlarımızın bol olmasıyla bereketli bir yıl oldu. Barajımızın doluluk oranı yüzde 70'i geçti. Balıklarımız çiftleşmede çok güzel yavru bıraktı. Ayrıca barajın dolmasıyla balıklarımızı daha güzel beslenecek ve büyüme ve çoğalma oranı yükselecek. Eskiden çok balıkçılık vardı bu yıl yine birçok balıkçı avantaj yaşayacaktır. Daha önceki yıllarda barajda oksijen olmaması nedeniyle yiyecek bulamıyordu. Bu yıl barajda hem doluluk var hem de oksijen var. Son yağmurlardan dolayı barajımızın doluluk oranı yüzde 70 oranında. Önümüzdeki günlerde yağacak yağışlarla daha da artacağını düşünüyoruz. Daha önceki yıllarda balıkçılık yan gelir kapısıyken bu yıl ana kalem gelir kapısı olacaktır diye düşünüyoruz' dedi.