Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda yetiştirilen kesme çiçekler Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken, krizantem (kasımpatı) hasadı başladı.

Eynal Kaplıcaları bölgesinde faaliyet gösteren modern seralarda üretilen çiçekler, başta Antalya, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ile sevk ediliyor. Bölgede yaklaşık 30 dönüm alanda üretim yaptıklarını belirten üretici Aydın Uzun, jeotermal enerji sayesinde yılın her döneminde üretim gerçekleştirebildiklerini ifade etti. Uzun, 'Eynal'daki seralarımızda ürettiğimiz krizantemleri kalite açısından Hollanda standartlarının üzerine çıkarmayı başardık' dedi.

Türkiye'de kesme krizantem ihtiyacının büyük bölümünün ithalatla karşılandığına dikkat çeken Uzun, yerli üretimin artırılmasıyla bu bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. Uzun, 'Amacımız ithalatı azaltarak ekonomik değerin ülkemizde kalmasını sağlamak' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir ay sonra lilyum hasadına başlayacaklarını açıklayan Uzun, bu ürünlerin tamamen yurt dışına gönderileceğini belirtti. Uzun, 'Lilyumları Hollanda'ya ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmayı hedefliyoruz' dedi.

Jeotermal kaynakların sera ısıtmasında etkin şekilde kullanıldığı Simav'da, bu sayede üretim maliyetleri düşerken yıl boyunca kesintisiz üretim yapılabiliyor. Artan kapasiteyle birlikte ilçenin, kesme çiçek üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldiği ifade ediliyor.