Ege mutfağının köklü geçmişini ve zengin lezzetlerini bir araya getiren, yerel üreticileri desteklemeyi ve geleneksel tatları gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Didim Ege Lezzetleri Festivali için geri sayım başladı.

Didim Belediyesi tarafından 24-25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, bu yıl ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Genişletilen programı ve zengin içeriğiyle dikkat çeken festivalin, Ege mutfağının kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtması hedefleniyor. Akköy Mahallesi'nde düzenlenecek festivalde Ege'nin özgün tatları, üretim kültürü ve gastronomi hikayeleri bir araya gelecek. Ziyaretçiler, yalnızca yöresel lezzetleri tatmakla kalmayacak; aynı zamanda üretim süreçlerine, geleneksel mutfak pratiklerine ve yerel üretim kültürüne de yakından tanıklık edecek. Festival kapsamında Lezzet Alayı Yürüyüşü'nün yanı sıra çeşitli söyleşiler, atölyeler ve mutfak deneyimleri gerçekleştirilecek. Usta şefler, yerel üreticiler ve gastronomi meraklılarının bir araya geleceği festivalin, Ege mutfağını yalnızca tanıtan değil aynı zamanda yeniden yorumlayan bir platform olması amaçlanıyor.

'Didim, Ege'nin lezzet vitrini olacak'

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivalin kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek 'Didim'i artık sadece bir tatil destinasyonu olarak değil, Ege'nin üretim kültürünü ve mutfak mirasını dünyaya anlatan güçlü bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Bu festival, toprağın emeğini, denizin bereketini ve geleneksel tariflerin ruhunu bir araya getiriyor. Tüm halkımızı bu büyük lezzet yolculuğuna davet ediyorum' dedi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla büyük ilgi gören Didim Ege Lezzetleri Festivali'nin, bu yıl daha da geniş katılım ve içerikle Türkiye'nin önemli gastronomi etkinlikleri arasında yer alması hedefleniyor.