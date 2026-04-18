Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçenin su ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Rekmez Mahallesi'nde yeni su deposu yapımına başlandığını açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile mahalleye kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırılması hedeflenirken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Rekmez Mahallesi'nde yaşanan su sorunu önemli ölçüde giderilecek.

Başkan Yıldırımkaya, ilçenin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, 'İlçemizin su ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Rekmez Mahallemize kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırabilmek amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediyemiz Aski işbirliği ile yeni su deposu yapım çalışmaları başlamış olup, tamamlandığında mahallemizin su sorunu önemli ölçüde giderilecektir' dedi.