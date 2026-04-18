Efeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan 2. Efeler Çocuk Şenliği'nin ertelendiğini duyurdu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların neşesini ve bayram coşkusunu şehre taşımayı amaçlayan etkinliğin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim olaylar nedeniyle duyulan derin üzüntü sonucu ertelendiğini belirtti. Toplumsal hassasiyetleri ön planda tutulduğuna dikkat çeken Başkan Yetişkin, yaşanan acı sürece saygı gereği bu kararın alındığını ifade etti. Belediye tarafından yapılan duyuruda, 23 Nisan 2026 tarihinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleşmesi beklenen organizasyonun ileri bir tarihte yapılacağı vurgulandı. Duyuruda '23 Nisan 2026'da gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Efeler Çocuk Şenliği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir' ifadeleri yer aldı.