Çevre bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Didim ilçesini turizm sezonuna hazırlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonu öncesinde Didim ilçesinde yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Turizmin incisi Didim'in kalbi Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerin dikimlerini gerçekleştirdi. Altınkum, rengarenk mevsimlik çiçekler ile süslendi. Çalışmalar kapsamında budama, boyama, trimör, genel bakım, yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla budama çalışmaları da yapıldı. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, 'Aydınımızın dört bir yanında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız devam ediyor. Titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalarımızı kentimize kazandırmaya, tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.