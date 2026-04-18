Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumları projesi kapsamında üretilen binlerce yazlık fide, Kuşadası ve İncirliova'da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen Ata tohumları projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda Ata tohumlarından üretilerek yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yetiştirilen Ata tohumlarından alan vatandaşlar bahçelerinde üretim yaparak hem sağlıklı ve doğal ürünler elde etme imkanı buluyor hem de Ata mirası tohumların yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Yazlık fide dağıtımı Kuşadası ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirildi. Domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fidelerinden alan vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata tohumlarının yaygınlaşması ve üretiminin devamlılığının sağlanması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, 'Büyükşehir Belediyemizin fidanlıklarında Ata tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem Ata tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılması sağlıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.