Efeler Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım ve düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Parkı'nda vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, park içerisinde bulunan bazı ağaçların kuruyan ve risk oluşturan dallarının tehlike arz ettiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Anıtlar Kurulu ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak kontrollü bir budama çalışması yürüttü. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hem muhtemel kazaların önüne geçildi, hem de parkın genel görünümü daha sağlıklı ve düzenli hale getirildi.

Uğur Mumcu Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.