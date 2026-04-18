TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un turizmden sanayiye, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda büyük bir dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, 'Samsun, Türkiye'nin en yaşanılabilir şehirlerinden biri olacak' dedi. Muş, havalimanı ve hızlı tren projeleri için ihale tarihlerinin netleştiğini açıkladı.

Samsun Turizm Eylem Planı programında konuşan Milletvekili Mehmet Muş, burada Samsun'da devam eden, bitme aşamasındaki ve başlamaya gün sayan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Sanayi, turizm, sağlık, eğitim ve diğer alanlardaki yatırımların son sürat devam ettiğini ifade eden Muş, bu yatırımların birçoğunun da gözle görülmeyen yatırımlar olduğuna değindi.

'Samsun-Çarşamba Havalimanı ihalesi 5 Mayıs'ta'

Şehrin sadece turizm değil birçok kulvarda şaha kalktığına dikkat çeken Mehmet Muş, 'Samsun'un sadece turizmi değil, aynı zamanda sanayisine ciddi şekilde emek veriyoruz. Tarımına ciddi şekilde emek veriyoruz. Lojistik imkanlarına ciddi şekilde emek veriyoruz. Turizmle bağlantılı olarak 5 Mayıs'ta havalimanının ihalesi yapılacak. Samsun-Çarşamba Havalimanı yenilenecek ve inşallah 2027 yılında biz de 'taksi pisti' yatırım programına alınmak suretiyle orası artık uluslararası bir havalimanı haline gelmiş olacak. Bu insanların şehre gelmesi için destinasyon açısından önemli bir yatırım. Bunu hayata geçirmiş olacağız' diye konuştu.

'Havza-Merzifon Hızlı Tren Hattının ihalesi 28 Nisan'da yapılacak'

Hızlı tren hattının Havza-Merzifon ayağının ihalesinin bu ay yapılacağına değinen Muş, 'Sanayinin gelişmesiyle beraber, turizmin gelişmesiyle beraber ulaşım imkanları da önemli. Hızlı tren Ankara'dan Mersin'e kadar o hat gitmiş olacak. Yani kuzey, güney aksı tamamlanmış olacak. Çorum'a kadar bunun ihalesi yapılmıştı. İnşallah 28 Nisan itibariyle de Havza-Merzifon arası da ihalesi yapılmış olacak. Dolayısıyla oraya kadar gelmiş oluyor. Ne kalıyor bir tek? Havza'dan şehrin merkezine kadar olan kısmı kalıyor. Onu da inşallah takip edeceğiz. Onu da bir an önce ihalesini yaptırdıktan sonra imalatından sonra raylı olarak da lojistik imkanlarıyla aslında biz güneye bağlanmış olacağız. Bu daha çok sanayi demek. Daha çok sanayi demek, daha güçlü tarım demek. Daha güçlü turizm demek. Çünkü şehir zenginleşiyor. Otelleri artıyor. Ulaşım imkanları artıyor. Uçak seferleri artıyor. Uluslararası alandan, uluslararası havalimanından gelen seferler artıyor. Dolayısıyla bu bir taraf ayağa kalktı mı diğer sacayakları da ayağa kalkıyor' açıklamasında bulundu.

'Sağlık yatırımlarında Samsun başta geliyor'

Türkiye'de en çok sağlık yatırımının yapıldığı şehirlerin başında Samsun'un geldiğine değinen Mehmet Muş, 'Organize sanayi bölgelerine ciddi bir emek veriyoruz. Yaklaşık 5 kattan fazla arttı son 3 yılda organize sanayi bölgeleri. Planladıklarımız var. 2027 yılı içerisinde de düşündüklerimiz var. Onlarla beraber aslında Türkiye ortalamasının üzerinde bir organize sanayi bölgesine Samsun ulaşmış olacak. Bunların bir kısmında tahsisler başladı, bir kısmında imalatlar başladı, bir kısmı üretime geçiyor. Dolayısıyla aslında Samsun, özellikle bu sanayi tarafındaki eksikliğini gidermiş olacak. Samsun bir zamanların önemli ticaret merkeziydi burası, tütünden kaynaklıydı. Fakat o tütünden belki imalata, sanayiye geçişi sağlayamadık. İnşallah bu eksikliği şimdi gidermiş olacağız. Peki, bunları yapıyorken, eğitim önemli bir şey. Samsun'un eğitiminde çok büyük bir eksiği bulunmuyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Özellikle sağlık anlamında, sağlıkla alakalı yatırımlarda şu an en yoğun yatırımın yapıldığı şehirlerin belki başında geliyor Samsun. Nüfusuna oranladığınız zaman, İstanbul'a mukayese edemeyiz ama nüfusuna oranladığınız zaman çok yoğun bir sağlık yatırımları projesi, dizisi burada devam ediyor. Şehir Hastanesi bitti. Taşınma da büyük oranda tamamlandı. Mayıs sonu itibariyle taşınmanın tamamen gerçekleşmiş olacağı, yine Atakum ve Tekkeköy Devlet Hastaneleri ile Alaçam Devlet Hastaneleri devam ediyor. Tekkeköy ve Alaçam'ı bu yıl içerisinde bitirmek gibi bir hedefimiz var. Atakum da 2027 içerisinde tamamlanmış olacak. Çünkü sanayisi, turizmi gelişiyorken bir taraftan da bu sağlık altyapısının eksik olmaması lazım' şeklinde konuştu.

'Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye'deki en başarılı belediyelerden bir tanesi'

Yatırımların hayata geçmesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin önemini de vurgulayan Muş, 'Tüm bu hizmetleri Samsun'a kazandırırken bir atıfta Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne yapmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi çok destek veriyor. Hem sanayisine çok destek veriyor hem turizmine çok destek veriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi mali olarak, finansal olarak Türkiye'deki en başarılı birkaç belediyeden biri. Önemli bir bilanço yönetimi var, gelir yönetimi var ve bunu sahada da görüyorsunuz. Bir kısım çalışmayı gözle görünür çalışmalar olarak yapıyoruz, bir kısmını da yerin altında yapıyoruz, hiç görmüyorsunuz. Ama aslında sizin hayat standardınızı, mesela evde içtiğiniz suyun kalitesini, atık suyun tahliyesini sağlıyor. Çok daha kaliteli ve sağlıklı suya ulaşıyorsunuz. Şu an bir arıtma tesisinin imalatı var. 2 milyar TL'nin de belki üzerinde bir rakam tutmuş olacak. Ama onu hiç görmüyorsunuz. Musluğu açtığınız zaman daha sağlıklı bir suya kavuştuğunuzda bunu hissedeceksiniz. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir katkısı var bize. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü nereye koş dersek sağ olsun koşuyor. Bizim çoğu işimizi üzerine alıyor. Organize sanayi bölgesinin altyapısından tutun da bu konuya pek çok şeye Büyükşehir Belediyesi koşuyor, imkanlarını sunuyor' ifadelerini kullandı.

Yatırımların hayata geçmesi ile Samsun'un daha da güzel bir şehir olacağını belirten Muş, ayrıca şunları söyledi:

'İnşallah turizmdeki hedeflerimiz iddialı. Sanayidekilerine daha kolay ulaşacağız. Turizmde de ulaşacağız ama biraz daha arkadan gelecek. Buraya dolaştığımız vakit, Samsun, Türkiye'nin belki de en yaşanılabilir şehirlerinin başında gelmiş olacak. Turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla, altyapısıyla, ulaşım imkanlarıyla, doğal güzellikleriyle, büyük şehirlerin, yani bizden daha büyük olan şehirlerin sunamadığı hayat standardını burası sunuyor olacak.'