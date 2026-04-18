Samsunspor Bocce Takımı sporcusu Dr. Selma Kalanç, Ankara'da düzenlenen seçmelerde zirveye çıkarak Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Genç sporcu, şimdi gözünü İtalya'da kürsünün zirvesine dikti.

15-18 Nisan tarihleri arasında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Raffa Akdeniz Oyunları milli takım seçmeleri tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden 24 sporcunun katıldığı organizasyon, dört gün boyunca yoğun ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Seçmeler sonucunda, Samsunspor Bocce Takımı sporcusu Dr. Selma Kalanç ile Bingöl ili sporcusu Şevval Akcanlı'dan oluşan Raffa Büyük Kadınlar Takımı, birinciliği elde ederek 21 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Dr. Selma Kalanç, Samsun'un Alaçam ilçesinde küçük yaşlarda bocce sporuna başladı. Başarılı sporcu, antrenörü Gökhan Bozdemir eşliğinde uzun süredir yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, 'Aylarca süren yoğun bir antrenman programıyla Akdeniz Oyunları milli takım seçmelerine hazırlandık. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık' dedi.

Selma Kalanç'ın hem akademik hem sportif başarılarıyla örnek bir sporcu olduğunu vurgulayan Bozdemir, 'Alaçam'ın köylerinden gelen ve küçük yaşta bu spora başlayan sporcularımdan biri olan Selma, kendinden küçük sporculara akademik başarı ile sporun birlikte yürütülebileceğini kanıtlıyor. Tüm sporcularımla gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Bozdemir ayrıca, 'İnşallah 21 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda ülkemize altın madalya kazandırıp, kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutabiliriz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Milli sporcu Selma Kalanç'ın, önümüzdeki süreçte Akdeniz Oyunları'na yönelik kamp programına katılacağı ve hazırlıklarını milli takım düzeyinde sürdüreceği öğrenildi. Disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çeken Kalanç'ın, uluslararası arenada da önemli bir başarıya imza atması bekleniyor.

Elde ettiği başarıyla Samsun ve Alaçam'ın gururu olan genç sporcu, hem eğitim hayatındaki başarısı hem de spor kariyerindeki yükselişiyle örnek olmaya devam ediyor. Selma Kalanç'ın Akdeniz Oyunları'nda göstereceği performans, şimdiden merakla bekleniyor.