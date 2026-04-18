Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'CLIMAAX İklim Risk Analizi Çalıştayı'nda, kentin 2050 vizyonu doğrultusunda karşılaşabileceği iklim riskleri bilimsel verilerle ele alınarak çözüm önerileri geliştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde 'Mersin CLIMAAX İklim Risk Analizi Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştay, kamu kurumları, akademi, sivil toplum ve meslek odalarının geniş katılımıyla düzenlendi. Çalıştayda, kentin 2050 vizyonu doğrultusunda karşı karşıya kalabileceği iklim riskleri bilimsel veriler ışığında ele alındı. Katılımcılar tarafından, çalıştayın yalnızca bir toplantı değil, aynı zamanda Mersin'in iklim direncini artırmaya yönelik ortak bir akıl platformu olduğuna dikkat çekilirken, paydaşların katkılarıyla kentin savunma hatlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Çalıştayın açılışında, Mersin'in iklim değişikliği ile mücadele yolculuğu, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğünün stratejik çalışmaları ve çalıştayda bir araya gelmeye vesile olan projenin temel hedeflerini, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Sinan Can, gerçekleştirdiği sunumla anlattı. Can'ın ardından ise çalıştayın bilimsel altlığını oluşturan teknik analizler katılımcılarla paylaşıldı.

CLIMAAX Projesi kapsamında elde edilen teknik verileri ve iklim modellemelerini de teknik ekipten Hakan Duman ile Tamer Atalay katılımcılarla paylaştı. Program kapsamında gerçekleştirilen teknik sunumlarda, CLIMAAX Projesi çerçevesinde elde edilen veriler ve iklim modellemeleri paylaşıldı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda, Mersin'in karşılaşabileceği muhtemel riskler de detaylı biçimde analiz edildi. Teknik ekip tarafından aktarılan bilgiler, katılımcılar için önemli bir veri kaynağı oluşturdu.

Çalıştayın devamında ise interaktif menti uygulaması ile katılımcıların görüşleri anlık olarak toplandı. Ardından düzenlenen masa çalışmalarıyla, belirlenen başlıklar üzerinde derinlemesine tartışmalar gerçekleştirildi. Her masada moderatörler eşliğinde yürütülen oturumlarda, katılımcılar 6 temel soru üzerinden değerlendirmelerde bulundu ve çözüm önerileri geliştirdi. Elde edilen tüm görüş ve öneriler, hem fiziksel dokümanlara hem de dijital ortama aktarılarak kayıt altına alındı. Çalışmaların sonunda her masadan seçilen temsilciler, öne çıkan sonuçları kısa sunumlarla paylaştı. Çalıştayda kurulan masalarda, 'Göreceli ve Tarımsal Kuraklık', 'Isı Dalgaları', 'Orman Yangınları' ile 'Aşırı Yağış ve Taşkınlar' konuları ele alındı.

'Projelerdeki ana tema, iklim değişikliğine uyum sağlayacak eylem planları geliştirmek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Bayrakdar, çalıştayın açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, katılımcılara projeye ve çalıştaya verdikleri destekler için teşekkür etti. Bayrakdar, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selam ve başarı dileklerini ileterek, 'İklim değişikliği, tüm kesimlerin ve insanların yaşamına doğrudan etki eder. Biz iklimi değiştiremeyeceğimiz için iklim bizi değiştiriyor. Değiştirdiği ölçüde de bizim uyum sağlamamız gerekiyor. Bu projelerdeki ana tema, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve kırılganlığa karşı eylem planları geliştirmek. Bu konuda güzel bir proje gerçekleşti. Umarım sonuçları ilimize ve bölgemize önemli katkılar sağlar ve bundan sonra da böyle güzel projelerle ilgili çalışmalarınıza bir ilham kaynağı olur' dedi.

'Geçmişteki ve günümüzdeki verileri alarak, gelecekteki sorunları haritalandıracağız'

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Sinan Can, 'CLIMAAX Projesi'nin bir Avrupa Birliği (AB) Horizon Projesi olduğundan söz ederek, 2025 yılı Mart ayında hayata geçtiğini kaydetti. Söz konusu projenin 2 yıllık bir proje olduğunu kaydeden Can, 'Mersin'deki iklim değişikliğine yönelik kentsel ısı adası, aşırı yağışlar, orman yangınları gibi temaları temel alan ve bunun sayısallaştırılmasını, haritalanmasını sağlayan bir AB projesidir. Bu projedeki temel amacımız, kentimizdeki kuraklık, tarımsal kuraklık, aşırı yağışlar, seller, orman yangınları gibi iklim sorunlarını ele alarak, bunların raporlanması, kentin önerilerini almak ve bunu uluslararası mecraya taşımak' diye belirtti.

'Farklı uzmanlık alanlarının aynı çatı altında toplanması çok önemli'

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Köksal Hazır, yaşanılan yerküre içerisinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin çok önemli bir problem haline geldiğinden bahsederek, 'Bu konudaki çalışmalar ne kadar geniş kapsamlı yapılırsa yapılsın yetersiz. Çünkü iklimle, çevreyle ve çevresel değişimle ilgili çok büyük bir kayıp var. İnsanoğlunun buna çok daha hızlı çözümler arayıp bulması gerekiyor' ifadelerine yer verdi. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir çalışmaya imza atmasının da çok değerli olduğunu dile getiren Hazır, 'Mersin Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğiyle ilgili bir daire kurmuş olması ve Mersin ile çevresinin, hatta tüm Türkiye'nin kullanabileceği bir veri tabanını oluşturmuş olması, gelecekle ilgili projeksiyonlar yapıyor olması çok güzel. Bu çalışmalar neticesinde, bu projeksiyonlara dayalı diğer projeler de mutlaka gelecektir. Bunları çok önemli buluyorum. Yani geleceğe hazırlanmak çok önemli. İklim değişikliği ile ancak böyle mücadele edebiliriz. Yani artık bizim bu kötü gidişi değiştirme şansımız yok. Bu kötü gidişe, iklimsel ve çevresel dönüşümler anlamında uyum göstermemiz gerekiyor. Bu uyumla ilgili çok faydalı bir gayret ve çaba' dedi.

Çalıştay boyunca ortaya çıkan fikirler, eylem planları ve stratejik öneriler kapsamlı bir 'Çalıştay Sonuç Raporu' haline getirilerek, ilgili tüm paydaşlarla paylaşılacak.