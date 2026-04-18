Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece dolu yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından Mersin'in genelinde dün öğleden sonra başlayan yağışlı hava bugün sabaha kadar yer yer etkili oldu. Gece ise Erdemli ve Silifke ilçelerinde dolu yağışı yaşandı. Özellikle bin 300 metre rakımın üzerindeki Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk, Elbeyli ve Güneyli mahalleleri ile çevresinde etkisini artıran dolu, kısa sürede zemini kapladı. Silifke ilçesinde ise Çaltıbozkır ve Ovacık mahallelerinde dolu etkisini gösterdi.

Yoğun yağışın ardından bazı bölgelerde oluşan beyaz örtü, kar manzarasını andırdı.