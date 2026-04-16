Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Cidde'de gerçekleştirilen görüşmede, ABD ve İran savaşı ve yürütülen barış çabaları ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 2 saat süren görüşmede, bölgesel durum ele alındı. Başbakan Şerif, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a dayanışma ve desteğini ifade ederek, 'Pakistan halkı Suudi kardeşlerimizin yanındadır' dedi. Şerif ayrıca saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Başbakan Şerif ayrıca, ABD-İran ateşkesi ve iki ülke arasında İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmeler de dahil olmak üzere Pakistan'ın barış çabalarıyla ilgili son gelişmeleri Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile paylaştı.

Şerif, 'Pakistan ve Suudi Arabistan, Pakistan-Suudi Arabistan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması kapsamında stratejik savunma ortakları olarak eşsiz bir ilişkiye sahiptir' dedi. Şerif ayrıca Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın ekonomik istikrarına verdiği desteği takdir ettiğini vurguladı.

Başbakan Şehbaz Şerif, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Katar ve Türkiye'yi ziyaret edecek.