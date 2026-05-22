Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son olağan kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesi CHP Bolu Gençlik Kolları üyeleri tarafından tepkiye neden oldu. Gençlik kolları üyesi bir genç, parti binasında bulunan Kılıçdaroğlu fotoğrafının üzerine Özgür Özel'in fotoğrafını yapıştırdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP Bolu İl Başkanlığı'nda CHP Bolu Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenilen bir genç, parti il binasında bulunan ve eski genel başkanların portrelerinin yer aldığı panoya yöneldi. Gençlik kolları üyesi, panoda bulunan 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerini, yanında getirdiği Özgür Özel'in fotoğrafını yapıştırarak tamamen kapatarak tepki gösterdi.