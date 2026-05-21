İtalya'nın başkenti Roma'daki NATO Savunma Koleji'nde (NDC) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 'Değişen Güvenlik Ortamında NATO ve Türkiye: Uyum, İşbirliği ve Gelecek Perspektifleri' başlıklı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da ev sahipliği yapması planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde çeşitli NATO üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede dün İtalya'nın başkenti Roma'da iki ayrı etkinlik ile gerçekleştirildi. Etkinlik programı, The Istituto Affari Internazionali (I.A.I) iş birliği ile 'Ankara NATO Zirvesi Ekseninde İttifakın Güney Kanadı' başlıklı panel ile başladı. Etkinlik programının ikici bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda, Kuzey Atlantik İttifakı'nın merkezi Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji'nde (NDC), 'Değişen Güvenlik Ortamında NATO ve Türkiye: Uyum, İşbirliği ve Gelecek Perspektifleri' başlıklı bir panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Buğra Kanat ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, panel kapsamında Kolej'i ziyaret etti. Heyeti, NATO Savunma Koleji (NDC) Komutanı Danimarkalı Korgeneral Max Nielsen girişte karşıladı. NDC Şeref Defteri'ni imzalayan Erhan, panel öncesinde Korgeneral Nielsen ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Korgeneral Nielsen, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne büyük önem verdiklerini ve zirveyi heyecanla beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Sayın Elif Çomoğlu Ülgen ise Cumhurbaşkanlığı heyetinin NATO başkentlerine gerçekleştirdiği temasların, Ankara Zirvesi öncesinde farkındalık oluşturmak ve Türkiye ile NATO'nun önceliklerini müttefiklere aktarmak açısından değer taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin arabuluculuk çabaları ve savunma sanayisindeki iş birlikleri ele alındı

Panelde, Türkiye'nin mevcut küresel güvenlik ortamındaki stratejik rolü kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında diplomatik arabuluculuk çabaları, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndaki katkıları, Karadeniz ve Akdeniz'de güvenliğe sunduğu destek ile savunma sanayisinde İtalya ve İspanya ile geliştirdiği iş birlikleri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlayıcı bazı yaklaşımlarına da değinildi. Ankara Zirvesi'nde ise Türkiye'nin NATO içindeki katkıları, müttefikler arasında yük paylaşımı, dayanışma ve savunma sanayii iş birliğinin temel gündem maddeleri arasında bulunacağı belirtildi.

Diğer NATO programları

Söz konusu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde icra edilen bu programlar serisinin ilki 3-4 Mart 2026 tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de, ikincisi 11 Mart 2026 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te, üçüncüsü 18-19 Mart 2026 tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmişti. Programların dördüncüsü 11 Mayıs 2026 tarihinde Polonya'nın başkenti Varşova'da devam etmiş ve beşincisi ise 14 Mayıs 2026 tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenmişti.