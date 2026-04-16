Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bölgesel durumu görüştü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına başladı. Başbakan Şerif, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Şerif görüşmenin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Doha'da sevgili kardeşim, Katar Emiri Ekselansları Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile son derece sıcak ve samimi bir görüşme gerçekleştirdim. Bölgesel durumu, özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeleri ele aldık. Barış ve istikrarın sağlanması için gerilimin azaltılması, diyalog ve yakın koordinasyonun önemini vurguladık. Katar ve diğer bölge ülkelerini hedef alan (İran) saldırıları, Pakistan'ın şiddetle kınadığını yineledim ve kardeş Katar halkıyla tam dayanışmamızı ilettim' ifadelerini kullandı. Şerif, 'Ayrıca köklü ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik ve güvenlik, savunma ve enerji de dahil olmak üzere kilit alanlarda iş birliğini daha da güçlendirme taahhüdümüzü yineledik' dedi.