Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti, ceza infaz kurumlarındaki uygulamaları denetlemek amacıyla İzmir'e geldi. Komisyon, cezaevleriyle ilgili yapılan şikayet ve müracaatları iki gün boyunca yerinde inceleyecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, Buca Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile komisyon üyesi milletvekilleri ziyarette hazır bulundu. Sözlerine Siverek ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ile öğretmenlere rahmet dileyerek başlayan Mustafa Alkayış, milletçe büyük bir acı yaşadıklarını dile getirdi.

Hedef insan onurunu korumak

Komisyonun temel hedefinin Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile ulusal mevzuat arasındaki uyumu sağlamak olduğunu ifade eden Alkayış, insan hak ve hürriyetlerini genişletmek istediklerini belirtti. Her türlü işlemde insan onurunun korunmasını önemsediklerini anlatan Alkayış, 'Mevzuattan kaynaklanan eksiklikler varsa yasa teklifinde bulunmak, uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri tespit edip öneriler sunmak önceliğimizdir. Hak ihlali iddialarını inceliyor, gerekli gördüğümüz yerde inceleme yaparak yetkilileri çağırıyoruz' dedi.

İnfaz sisteminin işleyişi takip ediliyor

Her yasama döneminde alt komisyon kurulmasının bir gelenek haline geldiğini kaydeden Alkayış, cezaevlerindeki infaz rejiminin insan haklarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlediklerini dile getirdi. Hükümlülerin topluma kazandırılması noktasında komisyonun geniş incelemeler yaptığını aktaran Alkayış, 28. yasama döneminde Sincan, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum, Erzincan, Bolu, Düzce, Kırşehir ve Niğde'deki açık ile kapalı cezaevlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyaretlerin ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlatan Alkayış, 'Gördüğümüz eksiklikleri ve tespitlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Taleplerimizi ilettikten sonra bunları raporlayarak hem Türkiye kamuoyuyla hem de Adalet Bakanlığımızla paylaşıp hakların ilerlemesine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

'İzmir'den 468 müracaat aldık'

İnsan hakları konusunun sürekli kendini yenileyen dinamik bir alan olduğunu vurgulayan Alkayış, dışarıdaki vatandaşlar için basit görünen bir durumun cezaevindeki kişiler için çok kıymetli olabileceğine dikkat çekti. Hükümlü ve tutukluların doğrudan devletin güvencesi altında olduğunu hatırlatan Alkayış, 'Sağlık, beslenme, nakiller, kapalı ve açık görüşmelerin tam yapılıp yapılmadığı ile personelin muamelesi yakından takip ettiğimiz konulardır. Komisyonumuza İzmir'den değişik konularda 468 müracaat ulaştı. Bu konuları yerinde inceleyip tespitlerimizi yaparak Genel Müdürlüğümüzle istişare edeceğiz' diye konuştu.

İki günlük çalışma yapılacak

İzmir'de iki gün boyunca çeşitli çalışmalar yürüteceklerini belirten Alkayış, sürecin altyapısının oluşturulmasına katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti. Alkayış, İzmir Valiliği, İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkililerine desteklerinden ötürü şükranlarını sundu. Komisyon heyetinin kentteki incelemelerinin devam edeceği öğrenildi.