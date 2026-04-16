Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Katar'a geldi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'da temaslarını tamamlayarak Katar'a geçti. Başbakan Şerif'i Doha Uluslararası Havalimanında Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad El-Muriki karşıladı. Şerif, ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Pakistan'ın barış için devam eden çabaları hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Şerif, Katar'daki temaslarının ardından Türkiye'yi ziyaret edecek.