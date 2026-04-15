Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında düzenlenen Sait Faik Abasıyanık İl Panelinde, farklı liselerden öğrenciler yazarın eserlerini çeşitli yönleriyle ele aldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen panelin sunuculuğunu Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Fidan üstlenirken, oturum başkanlığını Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Rana Yazgan yaptı.

Panelde, Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Dumlupınar, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Sait Akpınar, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Kafa ile Fen Lisesi öğrencisi Buğra Çağlar sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler, Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinde öne çıkan temaları, insanı merkeze alan anlatımını ve yazarın Türk edebiyatındaki izlerini anlattı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, panelde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere belge takdim etti.