Bayburt'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası başladı. 3 gün sürecek olan organizasyonda 6 üniversiteden 48 sporcu, kadın, erkek ve karma kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyonanın ilk gün yarışları, Genç Osman Mahallesi'ndeki Çoruh Nehri kolunda başladı. Sporcuların hem zamana karşı hem de birebir eleme usulüyle yarıştığı sıralama ve RX etaplarıyla organizasyonun ilk heyecanı yaşandı.

Bayburt Üniversitesi Rafting Takımı Antrenörü Öğr. Gör. Ramazan Akkuş, şampiyonanın yoğun katılımla sürdüğünü belirterek, 'Bu yıl şehrimizde ikincisi düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Rafting Şampiyonası yoğun bir katılımla başladı. Biz de Bayburt Üniversitesi olarak 3 ayrı kulvarda yarışıyoruz. Kadın, erkek ve karışık takımlarımızla mücadele ediyoruz. Tüm üniversitelerin olduğu gibi bizim de hedefimiz şampiyonluk. Organizasyonda emeği geçen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Bayburt Kadın Rafting Takımı'nda yarışan sporcu Cansu Deniz Saltık da kadın takımının yarışı tamamladığını, karma takımın ise suya çıktığını söyledi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Saltık, yarışların enerjik bir atmosferde geçtiğini, geçen yıl edinilen tecrübenin bu yıl performanslarına da yansıdığını ifade etti.

Çoruh Nehri'nde gerçekleştirilen organizasyonda takımlar, kadınlarda 4 asıl 1 yedek, erkeklerde 4 asıl 1 yedek, karmada ise 4 asıl 2 yedek sporcudan oluşan kadrolarla mücadele ediyor.

Şampiyonanın ikinci gününde slalom yarışları yapılacak. Son gün ise nehir inişi etabında takımlar parkuru en kısa sürede tamamlayarak, genel sıralamadaki yerlerini almaya çalışacak.