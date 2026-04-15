Bayburt'ta umuma açık alkollü eğlence yerinde gerçekleştirilen aramada, satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince il merkezindeki umuma açık alkollü eğlence yerinde adli arama yapıldı.

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 64 adet 9x19 milimetre fişek, 27 paket satışa hazır 51 adet sentetik ecza, 11 paket satışa hazır bonzai, 5 paket satışa hazır metamfetamin ile 1 blister ambalajlı satışa hazır 10 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.A, 'Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Diğer 5 şüpheli İ.K., E.A., A.D., F.A. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.