18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt'ta tören düzenlendi.

Şehit Osman Tepesi Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ile Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Selami Köksal tarafından anıta çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması, ihtiram mangasının saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda, ŞAGDER Başkanı Köksal ile Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Teğmen Emre Uzun günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, müftülük görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından dua edildi. Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Şehitlikteki törenin ardından anma programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda devam etti.