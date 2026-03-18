Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Jandarma Astsubay Çavuş Yavuz Belkaya tarafından yapıldı. Düzenlenen program, katılımcıların anıtta saygı duruşunda bulunmasının ardından sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Programa Vezirköprü İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yunus Emre İncesu, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ile kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.