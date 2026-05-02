Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak, Günay'a çarpıp kornere gitti.
9. dakikada orta saha Victor Osimhen'den aldığı topla hızla ilerleyen Yunus'un sağ kanattan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada Yalçın'ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
31. dakikada Sane'nin kale karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.
36. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Okan son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı çeldi.
44. dakikada Yalçın'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Durak, Hüseyin Aylak
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Yalçın Kayan, Carlo Holse, Tanguy Coulibaly, Cherif Ndiaye, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Törüz, İrfan Can Eğribayat, Ali Diabate, Zeki Yavru, Enes Albak, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Elayis Tavsan
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Noa Lang, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Mouandilmadji (dk. 22) (Samsunspor), Yunus Akgün (dk. 9) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Coulibaly, Soner Gönül (Samsunspor)