Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ taraftan topu taşıyan Janderson, son çizgiye inip penaltı noktasına pasını yolladı. Bu noktada topu alan Juan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üst direği geçemedi.
23. dakikada Muçi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mis'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
33. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak Onana'nın solundan ağalarla buluştu. 0-1
36. dakikada aldığı uzun pasla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine giren Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada Mustafa Eskihellaç, Antunes'e yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altah, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkaçoğlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Pina, Augusto, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Zubkov, Oulai
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Musah Mohammed, Krastev, İsmail Köybaşı, Guilherme, Jeferson, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Juan (dk. 33) (Göztepe)
Kırmızı kart: Mustafa Eskihellaç (dk. 42) (Trabzonspor)
Sarı kart: Bouchouari (Trabzonspor)