Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Musaba'nın sağ taraftan yerden ortasında kaleci Muhammed'in çeldiği topa Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Oosterwolde'nin ceza sahası içi sol tarafından içeri çevirdiği pasta Musaba'nın vuruşunda kaleci Muhammed topu çeldi. Dönen topa Talisca'nın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Kazımcan'ın pasında sol tarafta topla buluşan Harit'in ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda savunmada Oosterwolde'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın
Fenerbahçe: Mert Günok, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Kazımcan Karataş, Olivier Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Bertuğ Yıldırım
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Onur Ergün, Abbosbek Fayzullayev, Miguel Crespo, Ivan Brnic, Davie Selke, Nuno Da Costa
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Anderson Talisca (dk. 28) (Fenerbahçe), Amine Harit (dk. 36) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe), Jerome Opoku (Başakşehir)