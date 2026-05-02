Fenerbahçe, son oynanan Galatasaray derbisi 11'ine göre Başakşehir maçına 6 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde, geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynanan derbide mücadele eden 11'den 6 değişikliğe gidildi. Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle yönetimindeki takımda kırmızı kart cezalısı Ederson'un yerine kalede Mert Günok görev aldı. Milan Skriniar, Archie Brown, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif'in yerine Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred ve Anthony Musaba şans buldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Sidiki Cherif ve Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

Takımın başında Zeki Murat Göle çıktı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasından sonra kalan geçici olarak göreve getirilen Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle, turuncu-lacivertlilere karşı takımının başında maça çıktı. Göle bu sezon Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarından sonra 4. kez saha kenarında yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Derbide kırmızı kart gören Ederson ile birlikte sarı kart cezalıları Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene de Başakşehir maç kadrosuna alınmadı.

Eldiven Mert Günok'ta

Fenerbahçe'de deneyimli kaleci Mert Günok, Başakşehir karşısında kaleyi devraldı. Ara transfer döneminde takıma katılan Mert, ilk kez 13 Mart tarihinde Fatih Karagümrük mücadelesinde 11'de başlarken, geçtiğimiz hafta da Ederson'un kırmızı kart görmesi sonrası 65. dakikada oyuna dahil oldu. Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 90 dakika kaleyi korudu.

37 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla da bu sezon 8 maçta sahaya çıktı.

Alvarez, 11 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, sakatlığını atlatarak takıma döndü. Kupada oynanan Erzurumspor FK maçının ardından sakatlanan ve sonraki süreçte ameliyat olan Alvarez, ligde 11 maç sonra kadroya girdi. Alvarez, bu sezon ligde 10'u ilk 11 olmak üzere maçta forma giydi.

18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesinde kulüp yönetimi tarafından 18 yaş altı taraftarlara yönelik ücretsiz bilet tanımlaması yapıldı. Kanarya, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçları dolu tribünlere oynarken, şampiyonluk iddiasının azalması nedeniyle bugün tribünler yarı yarıya boş kaldı.