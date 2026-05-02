Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor tesislerinin Yıldızlı'ya taşınması konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü'nün 60. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Genç, 'Bu güzide kulübümüz, şehrimizin en önemli marka değerlerinden biridir. Bu takımın bir taraftarı olmanın yanı sıra, aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, Trabzonspor'umuzun her alandaki çalışmalarına katkı sunmayı ve kulübümüzün ürettiği projelere destek olmayı bir görev olarak görüyoruz. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanımız Ertuğrul Doğan ve Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ile bir istişare gerçekleştirdik. Bilindiği üzere, önceki dönem kulüp başkanımız Trabzonspor tesisleriyle ilgili olarak, 'Havalimanı yapılsa dahi bu tesisler buradan taşınamaz' şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Trabzonspor'umuzun arzusu, kararı ve iradesi ne ise; belediyemiz, bakanlıklarımız ve ilgili tüm kurumlar olarak buna göre hareket etmek durumundayız. Bu anlayış doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir görüşme gerçekleştirdik ve konuyu kendilerine arz ettik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda havalimanı projesi, Trabzonspor tesislerimize herhangi bir zarar vermeyecek şekilde, kuzey ve doğu istikametlerine kaydırılarak revize edilmiştir' diye konuştu.

'Ortak bir kanaate vardık'

Trabzonspor kulübü ile yapılan değerlendirmelerde önemli bir aşamaya geldiklerine değinen Genç, 'Her ne kadar projeyi tesislerimize zarar vermeyecek şekilde revize edebilmiş olsak da uygulama sürecinde bazı etkilenmelerin kaçınılmaz olacağı görülmektedir. Nitekim 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızın 10 milyon yolcu kapasitesine çıkarılması planlanmaktadır. 27 Aralık'ta ihalesi yapılan bu proje ile Trabzon, çok daha büyük bir havalimanına kavuşacaktır. Bu da şehrimiz adına son derece kıymetli bir yatırımdır. Geçtiğimiz yıl Trabzon'da aynı gün içerisinde 160 uçağın iniş-kalkış yaptığı düşünüldüğünde, şehrimizin ve havalimanımızın artık uluslararası bir niteliğe ulaştığı açıkça görülmektedir. Her ne kadar proje havalimanı ile uyumlu hale getirilmiş olsa da, hem inşaat süreci hem de sonrasında havalimanına olan yakınlık nedeniyle tesislerimizin bu projeden etkilenebileceği yönünde kulübümüzle yaptığımız istişarelerde ortak bir kanaate vardık. Sayın başkanımızla birlikte biz de aynı görüşü paylaşarak bir fikir birliği oluşturduk. Bu doğrultuda, söz konusu değerlendirmelerimizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza iletmek ve nasıl bir çözüm üretilebileceği konusunda çalışma yapmak üzere bir araya geldik. Yapılan incelemelerde şu husus öne çıkmaktadır; Trabzonspor'umuzun mevcut tesislerde 21 dönümlük bir mülkiyet hakkı bulunmaktadır ve bu alanın tapusu kulübümüze aittir. Bunun yanı sıra 2024 yılında imzalanan sözleşme kapsamında 70 dönümlük bir alan üzerinde de 30 yıllık üst kullanım hakkı mevcuttur. Yani burada yalnızca mülkiyet değil, aynı zamanda kulübümüzün 30 yıl boyunca bu alanda yatırım yapma ve faydalanma hakkını içeren önemli bir hukuki kazanımı söz konusudur' ifadelerini kullandı.

'Yıldızlı'da modern bir tesis kazandırılması konusunda fikir birliğine vardık'

Akyazı'da bulunan 173 dönümlük alanın Trabzonspor'umuza tahsisi Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla sağlandığını ifade eden Ahmet Metin Genç, 'Bu önemli kazanımın şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte, mevcut tesis alanlarımızla ilgili haklarımız da 10+10 yıl olmak üzere uzatılmıştır. Bu da kulübümüz adına son derece kıymetli bir başka kazanım olmuştur. Şöyle düşündüm: Madem elimizde 173 dönümlük hazır bir alan var, burada çok güzel tesisler inşa edebiliriz. Ancak kulübümüzün, başkanımızın ve asbaşkanımızın daha sıcak baktığı farklı bir talep gündeme geldi. Akyazı'da, kulübümüzün hemen batısında bulunan ve 'Yıldızlı Tesisler' olarak bilinen alan var. Burası daha önce askeriye tahsis edilmiş bir arazidir. Ben bu alanı geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediyemiz adına bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla talep etmiştim. Ancak bu süreç devam ederken, kulüp başkanımız ve yönetimimiz, tesislerin bu bölgede yapılmasının çok daha uygun olacağını ifade ettiler. Bunun üzerine ben de kendi talebimi feragat ederek geri çektim. İnşallah Yıldızlı'da, Trabzonspor'umuza yakışır nitelikte modern bir tesis kazandırılması konusunda fikir birliğine vardık. Temennimiz, bu sürecin hayırlı sonuçlanması ve Trabzonspor'umuza önemli katkılar sağlamasıdır. Biz de bugüne kadar olduğu gibi, süreç tamamlanıncaya kadar bu gayretin içinde olmaya devam edeceğiz' dedi.

'Trabzonspor, siyasetin üstündedir'

Bordo-mavililerin siyaset üstü olduğunu da belirten Başkan Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

'Maalesef zaman zaman gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerle, Trabzonspor'un somut projeler hazırladığı ve buna rağmen belediyenin ya da siyasetin duyarsız kaldığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğru değildir. Trabzonspor'umuza ait, hazırlanmış ve somutlaşmış bir proje şu ana kadar belediyemize ulaşmış değildir. Ortaya konulan bazı fikirler elbette vardır ve bu fikirlerin uygulanabilirliğini, imar ve diğer yönleriyle değerlendirmek bizim görevimizdir. Yarın böyle bir proje geldiğinde de aynı hassasiyetle inceleyecek ve hayata geçirilmesi için tüm gücümüzle destek olacağız. Şunun altını özellikle çizmek isterim: Trabzonspor, siyasetin üstündedir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hepimiz için ortak payda Trabzonspor'dur. Bu değerin siyaset üstü tutulması gerektiğine inanıyoruz ve bugüne kadar da bu anlayışla hareket ettik. Son olarak şunu ifade etmek isterim: Sayın Ertuğrul Doğan'ın kulüp başkanı olarak gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığına şahidiz. Elbette Trabzonspor için başarı denildiğinde akla şampiyonluk gelir. İnşallah 8. şampiyonluğun ardından 9. şampiyonluğu başkanımızın döneminde hep birlikte yaşayacağız. Trabzonspor'umuza, teknik heyetimize, yönetimimize başarılar diliyorum. Tüm dinamiklerimizle birlikte kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz.'