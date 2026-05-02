Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu projesinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 88'e ulaştığını belirterek, 'Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesini yerinde inceleyip bilgi aldı daha sonra ise basın açıklaması yaptı. Mersin'de devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunda çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu,' Çalışma arkadaşlarımızdan projeyle ilgili detaylı bilgi aldık ve güzergah üzerindeki ilerlemeyi bizzat gözden geçirdik' dedi.Bir gün önce Silifke-Mut-Sertavul yolunda da incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Uraloğlu, bölgedeki ulaşım projeleriyle vatandaşların beklentilerinin karşılandığını vurguladı. Mersin'in serbest bölgesi, sanayi altyapısı, limanı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile hızla büyüyen bir merkez haline geldiğine dikkat çeken Uraloğlu, şehrin gelişmiş karayolu ağlarıyla Türkiye'nin önemli ulaşım kavşaklarından biri olduğunu söyledi.

52 kilometrelik otoyol

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğinde olduğunu belirten Uraloğlu, projenin 41 kilometre ana gövde ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezi bulunduğunu aktaran Uraloğlu, 'Toplam 20 bin 232 metre uzunluğundaki 7 tüneli ve 3 bin 266 metre uzunluğundaki 5 viyadüğü tamamladık. Toprak işlerinde yüzde 99, sanat yapılarında yüzde 95 ilerleme sağladık. Genel fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı' diye konuştu.

Seyahat süresi 18 dakikaya düşecek

Otoyolun tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın büyük ölçüde rahatlayacağını kaydeden Uraloğlu, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin önemli ölçüde azalacağını belirtti. Uraloğlu, 'Mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Bu projeyle zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız' ifadelerini kullandı. Projenin karbon salınımını da yıllık 17 bin 100 ton azaltacağını vurgulayan Uraloğlu, çevresel katkıya da dikkat çekti.

Otoyolun Mersin'in turizm bölgelerini otoyol ağına bağlayacağını dile getiren Uraloğlu, projenin sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerini canlandıracağını söyledi. Ayrıca otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracağını ve bölgedeki artan ulaşım ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Mersin'e 293 milyar liralık yatırım

Uraloğlu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda Mersin'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 293 milyar liralık yatırım yapıldığını,bölünmüş yol uzunluğunun 585 kilometreye, sıcak asfalt kaplamalı yol ağının ise 672 kilometreye çıkarıldığını söyledi.Mersin'de 16 ayrı karayolu projesinin sürdüğünü aktaran Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul yolunda yüzde 49 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını, projenin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 105 dakikadan 70 dakikaya düşeceğinin de altını çizdi.

Antalya ile Mersin'i bağlayacak Akdeniz Sahil Yolu'nun da önemli projeler arasında yer aldığını ifade eden Uraloğlu, bu yolun tamamlanmasıyla seyahat süresinin 9 saat 30 dakikadan 5 saat 50 dakikaya düşeceğini sözlerine ekledi.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin de devam ettiğini belirten Uraloğlu, hattın 361 kilometreden 312 kilometreye düşürüleceğini, seyahat süresinin ise 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya ineceğini açıkladı. Projenin yılda 3 milyonun üzerinde yolcu ve yaklaşık 37 milyon ton yük taşımasının hedeflendiğini ifade eden Uraloğlu, hattın bölgedeki lojistik kapasiteyi artıracağını söyledi.

'İlk kısım Temmuz'da açılıyor

Uraloğlu,' Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kızkalesi'ne kadar olan kesimi de Aralık ayına kadar hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını inşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli, yani Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktır. Bu da Mersin'e yakışır diye düşünüyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Uraloğluna, Vali Atilla Toros, milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır, Levent Uysal, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir eşlik etti.