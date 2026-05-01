Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yürüyüş ve mitinglerle kutlandı, binlerce kişi Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yenişehir Millet Bahçesi önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, İsmet İnönü Bulvarı güzergahından Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Yaklaşık iki saat süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla slogan atan emekçiler, meydana sırayla giriş yaptı. Yürüyüş ve miting nedeniyle güzergah ve meydanın etrafı polis bariyerleri ile kapatıldı, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yürüyüşe katılan ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, alandaki vatandaşları selamladı. Çocukların da yer aldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanını dolduran binlerce kişi, davul zurna eşliğinde halay çekti. Saygı duruşuyla başlayan miting, yapılan konuşmaların ardından sanatçı Ali Altay'ın konseriyle sona erdi.