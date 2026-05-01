Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen yapay zeka destekli B2B Networking Etkinliği, iş dünyasını bir araya getirerek önemli ticari bağlantılara zemin hazırladı. Bin 350'nin üzerinde katılımcının yer aldığı organizasyonda yaklaşık 7 bin iş görüşmesi gerçekleştirilirken, gün sonunda 2 milyar TL'nin üzerinde potansiyel ticari iş birliği hacmi oluştu.

MTSO'nun Oniki.net iş birliğinde düzenlediği etkinlikte, katılımcılar yapay zeka destekli B2B eşleştirme teknolojisi sayesinde 6 dakikalık planlı görüşmelerle yeni iş bağlantıları kurdu. Türkiye'de bölgesel ölçekte ilk kez gerçekleştirilen organizasyona Mersin'in yanı sıra Adana, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 28 ilden firmalar katıldı.

Programa MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, yönetim kurulu üyeleri, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı iştirak etti. MTSO Başkanı Çakır, etkinlikte, 'Mersin'i üretim, lojistik ve ihracatta Türkiye'nin ilk 3 merkezi arasına taşıyacak ihracat seferberliğini başlatıyoruz' mesajı verdi.

'Bu sinerjiyi ticaret köprülerine dönüştürmeliyiz'

Etkinlikte konuşan MTSO Başkanı Çakır, geçen yıl bin 200 firmanın katıldığı organizasyonun bu yıl daha geniş bir ağ oluşturduğunu belirterek, ortaya çıkan sinerjinin kalıcı iş birliklerine dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Çakır, 'Bu buluşma, iş potansiyelimizi katlayarak kentimizin ticaret hacmini yeni zirvelere taşıyacağımız stratejik bir adımdır. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde rekabet avantajı oluşturan tarafta olmalıyız' dedi.

'Fiyatla değil marka ve kaliteyle rekabet'

Katma değerli üretim ve markalaşmanın önemine dikkat çeken Çakır, düşük fiyat odaklı rekabetin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Anadolu'nun kültürel ve doğal zenginliklerinin güçlü bir marka hikayesine dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Çakır, 'Artık düşük fiyatla rekabet edemeyiz. Sürdürülebilir büyümenin yolu markalaşmadan geçiyor' diye konuştu.

'Made in Türkiye algısını güçlendirmeliyiz'

Türkiye'nin üretim gücünün küresel pazarlarda daha görünür olması gerektiğini kaydeden Çakır, e-ihracatın kritik rolüne işaret etti. Çakır, 'Nitelikli üretim yapımızı e-ihracat gücüyle birleştirerek işletmelerimizi dünya pazarlarının ana oyuncuları haline getirmeliyiz' ifadelerini kullandı.

'Mersin ticaret rotalarında doğru konumlanmalı'

Küresel ticaretin yeniden şekillendiğini belirten Çakır, değişen tedarik ve lojistik rotalarının doğru okunmasının önemine değindi. İşletmeler için ikiz dönüşüm, sosyal inovasyon, kurumsallaşma ve markalaşmanın zorunluluk haline geldiğini söyledi.

'İhracat yapmayan firma kalmamalı'

Yeni vergi düzenlemelerinin üretim, lojistik ve ihracat sektörlerine önemli avantajlar sağlayacağını ifade eden Çakır, MTSO olarak yeni bir ihracat vizyonu başlattıklarını açıkladı.

'İhracat yapmamış firmalarımızın ihracata başlaması için kapsamlı çalışmaların startını veriyoruz. İhracat seferberliği başlatıyoruz' diyen Çakır, bu sürecin Mersin ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

B2B organizasyonları uluslararası arenaya taşınacak

Yeni nesil iş görüşmelerinin ulusal ve uluslararası platformlara taşınacağını da belirten Çakır, firmaların küresel ölçekte yeni iş birlikleri kurabileceği bir yapı oluşturacaklarını ifade etti.

Açılışta akademisyen ve uzman isimler de sunumlar gerçekleştirdi. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın jeopolitik gelişmeleri değerlendirirken, E-Ticaret Uzmanı Zekeriya Ateş e-ticarette büyüme yollarını anlattı. Comio Kurucu Ortağı Mustafa Sönmez dijital büyüme stratejilerine değinirken, Oniki Kurucu Ortağı ve CEO'su Ziya Kızıltan organizasyon hakkında bilgi verdi.