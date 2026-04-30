Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel rekabette Türkiye'nin düşük maliyetle değil, marka, kalite ve sürdürülebilirlik anlayışıyla öne çıkması gerektiğini belirterek, 'Made in Türkiye' algısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

MTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Çakır, hem güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi hem de ay boyunca yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

'Vergi düzenlemeleri üretimi ve ihracatı teşvik ediyor'

Hükümet tarafından hayata geçirilen yeni vergi düzenlemelerine değinen Çakır, imalatçı ve ihracatçılar için önemli avantajlar sağlandığını ifade etti. İmalatçı ihracatçıların vergi oranlarının yüzde 20'lerden yüzde 9'a, yalnız ihracat yapan firmaların ise yüzde 14'e kadar düştüğünü belirten Çakır, İstanbul Finans Merkezi'ne yurt dışından gelen sermayeye de yüzde 95'e varan vergi avantajı sağlandığını kaydetti.

Transit ticarette de benzer oranlarda vergi indirimi uygulandığını dile getiren Çakır, bu durumun özellikle lojistik sektörüne önemli katkı sunacağını vurguladı. Düzenlemelerin ihracat yapmayan firmaları da üretime ve dış pazarlara yönlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

'Mersin bu süreçten büyük avantaj sağlayacak'

Mersin'in güçlü liman altyapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli dış ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Çakır, Irak ve Suriye'den gelen yüklerin Mersin üzerinden Avrupa'ya ulaştırıldığını söyledi.

Teşviklerin doğru uygulanması halinde Mersin'in ciddi kazanımlar elde edeceğini ifade eden Çakır, firmaların ihracata hazırlanmasının önemine dikkat çekti. İhracatçılara sağlanan yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinin artırılması yönünde talepleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Mersin'den Avrupa'ya yeni lojistik hat

Yurt dışı temasları kapsamında Almanya'da incelemelerde bulunduklarını belirten Çakır, Mersin'den başlayarak Filyos Limanı üzerinden Avrupa'ya uzanacak yeni bir lojistik hat üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bu modelle yüklerin denizyolu ve demiryolu bağlantılarıyla Avrupa'nın farklı noktalarına ulaştırılmasının planlandığını belirten Çakır, söz konusu hattın karbon ayak izini azaltarak çevreci lojistik açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

'Türkiye artık ucuzlukla değil marka değeriyle rekabet etmeli'

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 'Salone del Mobile Fuarı'na da katıldıklarını kaydeden Çakır, fuarda sürdürülebilirlik, tasarım ve markalaşma anlayışının öne çıktığını söyledi.

Küresel rekabette düşük maliyet avantajının giderek azaldığını vurgulayan Çakır, 'Fransa ve İtalya bunu markalaşarak başardı. Ürüne hikaye katıyorlar. Biz de kaliteli üretimimizi marka değeriyle desteklemek zorundayız' dedi.

İtalya'nın markalaşma stratejilerini yerinde incelediklerini belirten Çakır, 'Made in Italy' kavramının bir üretim etiketinden öte devlet politikası olarak uygulandığını ifade etti.

Sektörel kümelenmeler, eğitim kurumları ve yan sanayinin entegre şekilde çalıştığını aktaran Çakır, Türkiye'nin de benzer bir modele ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, 'Made in Türkiye kalite standardı oluşturmalı, şehirlerimizi ve firmalarımızı markalaştırmalıyız' diye konuştu.