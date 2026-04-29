Aksa Çukurova Doğalgaz, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde yaşayan vatandaşlar için “Mutfakta Doğal Gaz Dönüşümü” kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında mutfaklarında doğal gaza geçiş yapan kullanıcılar, tüpe kıyasla yaklaşık beş kat daha ekonomik bir kullanım imkânına kavuşuyor.

Doğal gaz konforuyla tanışmak isteyen vatandaşlar, evlerinde ya da binalarında doğal gaz altyapısı bulunması halinde abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra kampanyaya katılan sertifikalı tesisat firmaları aracılığıyla dönüşüm sürecini başlatabiliyor.

Kampanyadan yararlanan kullanıcılar, 6 ay boyunca aylık 3 bin TL ödeme yaparak mutfaklarını doğal gaza dönüştürebiliyor. Böylece tüp bitmesi nedeniyle yemeklerin yarıda kalması gibi sorunlar ortadan kalkarken, daha pratik, güvenli ve kesintisiz bir kullanım sağlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, dönüşüm işlemleri ortalama üç saat gibi kısa bir sürede tamamlanıyor ve çoğu durumda ek bir tadilat gerekmiyor. 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre doğal gazın hem yemek pişirme hem de sıcak su kullanımında tüpe göre yaklaşık beş kat daha ekonomik olduğu belirtilirken, yapılan yatırımın sağlanan tasarruf sayesinde ortalama 14 ayda kendini amorti ettiği ifade ediliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, dönüşüm işlemlerini yalnızca kampanyaya dahil olan sertifikalı firmalarla gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuru koşulları ve firma listesine Aksa Doğalgaz ofislerinden veya şirketin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

“Mutfakta Doğal Gaz Dönüşümü” kampanyası, 1 Ekim 2026 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek.