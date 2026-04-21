Bayburt Müftülüğü, '2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı' düzenlendi. Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Bayram Danacı yaptı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanı Murat Akdoğan, vekaletle kurban kesim organizasyonunun önemine değinerek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Akdoğan, din görevlilerinin toplumu inanç, ibadet ve ahlak konularında aydınlatma sorumluluğu bulunduğunu belirterek, vekaletle kurban konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Akdoğan, 'Vekaletle kurban konusunda toplumu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve milletimizin emanetine sahip çıkmak bizlerin üzerine düşen büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinci ile hareket ederek Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programının etkili bir şekilde tanıtımını yapan din görevlilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Programa müftü yardımcıları Nurettin Akgül ile İlim Tatlı, Demirözü İlçe Müftüsü Adem Şeker, Aydıntepe İlçe Müftüsü Yakup Halil, Şube Müdürü Ömer Turan ve din görevlileri katıldı.

Öte yandan, 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin lira, yurt dışında ise 7 bin lira olarak açıklandı.