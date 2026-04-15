Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Bayburt'ta üreticilere yüzde 75 hibeli nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifine başvuruda bulunan üreticiler, proje çerçevesinde sağlanan destek ile nohut tohumlarını teslim aldı.

İl genelinde nohut üretiminin artırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla yürütülen destek programında başvuru şartlarını taşıyan üreticilere hibe destekli tohumları verildi.

Projeden yararlanacak üreticiler için 2026 ÇKS'ye kayıtlı olma ve üretim yapılan ilçe ya da köyde ikamet etme şartı aranırken, destekleme en az 5, en fazla 50 dekar alan için uygulandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce daha önce yapılan duyuruda, başvuruların 23-27 Mart 2026 tarihleri arasında alındığı bildirilmişti. Tamamlanan dağıtımla birlikte, üreticilerin ekim sezonu öncesi tohum ihtiyacına katkı sağlandı.