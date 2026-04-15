Samsun'da ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nin Lise Caddesi ile Abdülhak Hamit Caddesi arasında kalan bölümde asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı.

İlçelerin en uzak mahallelerinden şehir merkezine kadar uzanan geniş bir alanda yürütülen çalışmalarla vatandaşların daha hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, şehir içi ulaşımın önemli arterlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme sürecine başladı. Lise Caddesi ile Abdülhak Hamit Caddesi arasında kalan bölümde gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım çalışmalarının ilk etabı başlatıldı. Modern şehircilik anlayışı doğrultusunda planlanan çalışmalarla hem yol kalitesinin artırılması hem de yaya güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Yol geçici olarak araç trafiğine kapandı

Yürütülen çalışmalar nedeniyle söz konusu güzergâh geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bu süreçte sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif ulaşım yolları belirlenirken trafik akışı yönlendirme levhaları ve saha ekipleri aracılığıyla düzenleniyor. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde hizmet veren T3 otobüs hattında da geçici güzergâh değişikliğine gidildi. Çalışmalar süresince hat, Atatürk Bulvarı üzerinden hizmet vermeye devam edecek.