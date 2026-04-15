Samsun'un Bafra ilçesinde kaldırıma konulan seyyar bariyerler nedeniyle meydana gelen kazada 2 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Olay, Çilhane Mahallesi Asım Efendi Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kaldırıma yerleştirilen seyyar demir bariyerlerin geçişi kapatması üzerine teyzesiyle birlikte yürüyen 2 yaşındaki S.A., teyzesinin elinden kurtularak yola indi. Bu sırada Sadık A. (28) idaresindeki 34 GFB 368 plakalı kamyonet, yola çıkan küçük çocuğun ayağının üzerinden geçti. Yaralanan çocuk, ilk olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.A., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaldırımın bariyerlerle kapatılmasının kazaya etkisi olup olmadığı araştırılıyor.