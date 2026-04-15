Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku soruşturması kapsamında bilgi verdi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen şüphelilerin sorgulanması sürerken ailenin avukatı Ali Çimen açıklamalarda bulundu.

Soruşturma hakkında bilgi veren Avukat Çimen, Gülistan Doku'ya ait telefonun sim kartının kaybolduktan kısa bir süre sonra bir polis memuruna teslim edildiğini ve bu polis memurunun da 18.01.2020 tarihinde Gülistan'a ait delilerin bulunduğu görüşmeleri sildiğini ileri sürdü. Çimen, 'Tuncay Sonel'in şuan bu eylemi yapan kişiyle HTS kayıtları var. Dosyanın içerisine alındı' dedi. Çimen, 'Geldiğimiz bu aşamada Tuncay Sonel'in mülkiye başmüfettişi olarak halen görevini sürdürüyor olması dosyamız açısından sorundur. İçişleri tarafından biz bu kişinin görevden alınmasını talep ediyoruz. Adalet Bakanlığı soruşturmasını yaptı, faillerinin tamamını gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı bu tasarrufta bulunursa rahat bir şekilde soruşturma izni olmaksızın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da bu fail hakkında gerekli işlemi yapacaktır' diye konuştu.

PTS kayıtlarına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısının değişimine kadar herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.