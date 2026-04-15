Kütahya İl Kriz Merkezi toplantısında, muhtemel kuraklık senaryoları ve alınabilecek önlemler kapsamlı şekilde ele alındı.

Vali Yardımcısı Harun Kazez başkanlığında yapılan toplantıda; özellikle tarımsal kuraklığın etkilerini en aza indirmek ve mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmak için izlenecek yol haritası değerlendirildi. Toplantıda, kuraklık riskine karşı erken önlem planlarının hazırlanması, tarımda su tasarrufunu artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması, mevcut su kaynaklarının korunması gibi konular ele alındı.

Yetkililer, iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık riskine karşı hem üreticilerin hem de kurumların koordineli hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Alınacak tedbirlerle, Kütahya'da tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.