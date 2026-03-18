Kütahya'nın Emet ilçesinde balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince ilçede kurulan pazarda satış yapan balıkçılara yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerin, Su Ürünleri Kanunu ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan kontrollerde balıkların tazeliği, satış şartları, hijyen kuralları ve mevzuata uygunluk gibi konular incelendi.

Yetkililer, su ürünleri ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.