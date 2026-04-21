Kütahya'da 23 Nisan Haftası dolayısıyla Seyitömer Ortaokulu öğrencileri, örnek bir çalışmaya imza attı. Seyitömer beldesinin hakim tepesinde bulunan Türk bayrağının bakım ve temizliğini gerçekleştiren öğrenciler, duyarlılıklarıyla büyük takdir topladı.

Müdür yardımcısı Ramazan Öğütel ve beden eğitimi öğretmeni Gürkan Çelik'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, fırçalarla bayrağın bulunduğu zemini titizlikle temizledi.

Toplum hizmeti kapsamında yapılan bu çalışma sayesinde öğrencilerde bayrağa saygı ve sahip çıkma bilincinin gelişmesine katkı sağlandı.