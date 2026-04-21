Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen Kanton Fuarı kapsamında önemli temaslarda bulundu.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat başkanlığında 13-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen iş ziyareti programına, yönetim kurulu üyeleri ile oda üyesi firma temsilcileri katıldı. Heyet, program süresince uluslararası ticaret ağlarını yerinde inceleyerek yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Dünya ticaretinin en önemli organizasyonları arasında yer alan Kanton Fuarı'nın açılış programına katılan heyet, farklı ülkelerden iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek küresel ticaret dinamiklerini yakından gözlemledi. Fuar kapsamında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapılırken, özellikle ihracat odaklı iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslar ön plana çıktı.

Program kapsamında KUTSO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Guangzhou Başkonsolosu Adnan Hayal ve Ticaret Ataşesi Şerife Yıldırım Demirel ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Çin pazarı, ihracat imkanları ve Türk firmalarının küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Ticaret Ataşeliği tarafından yapılan bilgilendirmelerde; Çin pazarına giriş süreçleri, bölgesel ticaret planlaması, doğru iş ortaklarının seçimi ve güvenilir platformların kullanımı gibi konular öne çıktı. Ayrıca ticari ilişkilerde resmi ve güçlü sözleşmelerin önemine dikkat çekilerek, dijital kanallar üzerinden yürütülen gayriresmî süreçlerin risklerine vurgu yapıldı.

Toplantılarda, uluslararası fuar katılımlarının stratejik şekilde planlanması gerektiği ifade edilirken, büyük organizasyonlar sonrasında yapılacak hedef odaklı iş görüşmelerinin firmalar açısından daha verimli sonuçlar doğuracağı belirtildi. Kütahya özelinde ise ihracatın sürdürülebilirliği, firmaların uluslararası pazarlarda kalıcılığı ve kurumsal yapıların güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Programın sonunda KUTSO heyeti, Guangzhou'nun tarihi ve kültürel noktalarını da ziyaret ederek temaslarını tamamladı.