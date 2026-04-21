Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçe girişi Orman Müdürlüğü karşısındaki kavşakta meydana geldi. Halkbank Caddesi'nden ilçe çıkış istikametine seyreden E.D. yönetimindeki 16 FD 638 plakalı araç ile ilçe giriş istikametinden Okullar Caddesi yönüne ilerleyen E.İ. (19) idaresindeki 43 AED 486 plakalı araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, araçlardan çıkarılarak ambulanslarla kontrol amaçlı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
